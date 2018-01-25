СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»
Южно-Сахалинск, 25 января. Следственный комитет России в Южно-Сахалинске возбудил уголовное дело по факту потери связи с рыболовным судном «Восток». Об этом говорится в релизе, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.
По имеющимся данным, следствием Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту потери связи с судном «Восток» в Японском море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Согласно информации ведомства, рыболовное судно «Восток» направлялось из южнокорейского порта «Донгхэ» в порт «Холмск» Сахалинской области.
В минувшую среду вечером было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Сейчас связаться с экипажем судна не представляется возможным — никто не отвечает.
В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не найдены.
В поисках задействованы самолеты МЧС, а также спасательные плавательные средства.
Ранее сообщалось, что самолет Бе-200 вылетел на поиски пропавшего судна.