СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»

Южно-Сахалинск, 25 января. Следственный комитет России в Южно-Сахалинске возбудил уголовное дело по факту потери связи с рыболовным судном «Восток». Об этом говорится в релизе, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, следствием Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту потери связи с судном «Восток» в Японском море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Согласно информации ведомства, рыболовное судно «Восток» направлялось из южнокорейского порта «Донгхэ» в порт «Холмск» Сахалинской области.

В минувшую среду вечером было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Сейчас связаться с экипажем судна не представляется возможным — никто не отвечает.

В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не найдены.

В поисках задействованы самолеты МЧС, а также спасательные плавательные средства.

Ранее сообщалось, что самолет Бе-200 вылетел на поиски пропавшего судна.