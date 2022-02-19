Власти Ярославской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Ярославль, 19 февраля. Ярославская область готова принять беженцев из ЛДНР, прежде всего с детьми, сообщили местные власти.

По данным правительства Луганской Народной Республики, с территории региона в Российскую Федерацию выехали 13 573 человека.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также сообщил о готовности региона принять беженцев из ЛНР и ДНР и оказывать им необходимую помощь. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион готов принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жители Краснодарского края сопереживают донбассовцам.