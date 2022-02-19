Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 14:15
14:14
Весь мир
Жители Мали провели стихийный митинг в честь вывода войск Франции из страны
14:10
Общество
Врач Базарова объяснила появление камней в почках малоподвижностью и нездоровым питанием
14:10
Происшествия
Арсенал огнестрельного оружия нашли дома у 62-летнего доцента НГТУ Воеводина
14:07
Политика
Авторы PresidentOnline назвали укрепление отношений между КНР и РФ угрозой для Токио
14:05
Армия
Баранец объяснил, какой козырь Москвы моментально остановит агрессию ВСУ в Донбассе
14:03
Политика
Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля
14:00
Видео
Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН
13:59
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
13:57
Происшествия
Начальник управления милиции Басурин сообщил о жертвах диверсий в ДНР
13:56
Весь мир
Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства
Все новости

Власти Ярославской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:01
Политика
Власти Ярославской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ярославль, 19 февраля. Ярославская область готова принять беженцев из ЛДНР, прежде всего с детьми, сообщили местные власти.

По данным правительства Луганской Народной Республики, с территории региона в Российскую Федерацию выехали 13 573 человека.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также сообщил о готовности региона принять беженцев из ЛНР и ДНР и оказывать им необходимую помощь. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион готов принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жители Краснодарского края сопереживают донбассовцам.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Власти Ярославской области заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
беженцы донбасс ярославская область
Комментировать