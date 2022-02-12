Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле

Ярославль, 12 февраля. Поиски 20-летней Олеси Ю. продолжаются в Ярославле с 9 февраля. Местонахождение девушки до сих пор остается неизвестным.

Незадолго до исчезновения девушка и ее молодой человек удалились из всех социальных сетей. На работе возлюбленный 20-летней Олеси тоже не появлялся, передают местные СМИ.

Рост девушки составляет около 152 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темные волосы и глаза карего цвета. В последний раз ее видели в черной куртке, темных джинсах и кроссовках бежевого цвета.

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