В Ярославле росгвардейцы спасли замерзавшего на улице 78-летнего мужчину

Ярославль, 25 декабря. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли 78-летнему жителю Ярославля, который оказался на морозе в легкой одежде и не мог вернуться домой.

Вечером очевидцы сообщили патрульному наряду о том, что на улице находится пожилой мужчина, который нуждается в помощи. Прибывших на вызов росгвардейцев встретил неравнодушный гражданин, указавший на замерзшего дедушку в летней одежде и обуви.

Накануне синоптики предупредили жителей Ярославля об оранжевом уровне опасности в связи с низкими температурами. Сотрудники Росгвардии посадили пенсионера в прогретый служебный автомобиль, связались с его родственниками и отвезли домой. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Незадолго до этого росгвардейцы спасли детей из горящей школы во Владикавказе. Они прибыли на место ЧП первыми и провели эвакуацию.