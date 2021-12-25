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В Ярославле росгвардейцы спасли замерзавшего на улице 78-летнего мужчину

Общество
В Ярославле росгвардейцы спасли замерзавшего на улице 78-летнего мужчину
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Ярославль, 25 декабря. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли 78-летнему жителю Ярославля, который оказался на морозе в легкой одежде и не мог вернуться домой.

Вечером очевидцы сообщили патрульному наряду о том, что на улице находится пожилой мужчина, который нуждается в помощи. Прибывших на вызов росгвардейцев встретил неравнодушный гражданин, указавший на замерзшего дедушку в летней одежде и обуви.

Накануне синоптики предупредили жителей Ярославля об оранжевом уровне опасности в связи с низкими температурами. Сотрудники Росгвардии посадили пенсионера в прогретый служебный автомобиль, связались с его родственниками и отвезли домой. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Незадолго до этого росгвардейцы спасли детей из горящей школы во Владикавказе. Они прибыли на место ЧП первыми и провели эвакуацию.

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