Поисковики «Миус-фронта» обнаружили античный артефакт на раскопках под Ростовом

Ростов, 20 декабря. Члены организации «Миус-Фронт» во время раскопок под Ростовом обнаружили античный котел. Исследователи отнесли находку к скифскому времени.

В раскопках также участвовали археологи комитета по охране культурного наследия Ростовской области. Отмечается, что на месте раскопок во времена ВОВ располагался немецкий опорный пункт. Эксперты предположили, что фашисты планировали забрать артефакт с собой, но не смогли из-за наступления советской армии. Внутри котла были обнаружены бронзовые предметы, которые несут в себе элементы звериного стиля.

«Возможно, это части жертвенного предмета скифской или раннесарматской культуры. На этот вопрос предстоит ответить историкам», — сообщил руководитель движения Андрей Кудряков.

Старейшая в Ирландии чернильная ручка была обнаружена в ходе раскопок на древнем форте. Предполагается, что до начала 1600 годов в форте жили обеспеченные и грамотные правители.