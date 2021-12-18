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Жительница Ярославской области поделилась впечатлениями от жизни с енотами

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 20:44
Общество
Жительница Ярославской области поделилась впечатлениями от жизни с енотами
pixabay.com

Ярославль, 18 декабря. Жизнь с енотами заставляет хозяев много трудиться и нести огромную ответственность. Жительница Ярославской области Ольга Лесенкова рассказала об удивительной жизни с этими хищными млекопитающими.

Девушка рассказала, что живет сразу с двумя енотами — мальчиком Максом и девочкой Никой. Животные кардинально отличаются друг от друга поведением и характером. Макс неохотно гуляет и боится улицы, а Ника шустрый и неугомонный зверек. Ольга отметила, что с мальчиком практически нет проблем, за исключением того, что он не спит по ночам. А у Ники очень скверный и гиперактивный характер.

«С маленькими детьми содержать енотов недопустимо. Они могут серьезно навредить. Вообще, и взрослым-то сложно с ними бывает, особенно с кусающимися особями. Просто не знаешь в какой момент тебе прилетит волшебный «кусь», — рассказала Ольга Лесенкова.

Милые еноты Шипун и Бусинка скрасили будни посетителей воронежского шиномонтажа. Забавные хищники являются практически полноправными сотрудниками заведения и любят внимание.

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