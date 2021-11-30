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Суд прекратил дело о ДТП в отношении мэра Рыбинска по примирению сторон

Происшествия
Суд прекратил дело о ДТП в отношении мэра Рыбинска по примирению сторон
pixabay.com  /  PD

Рыбинск, 30 ноября. Суд в Ярославской области прекратил уголовное дело, которое возбудили в отношении мэра Рыбинска Дениса Добрякова.

«Постановлением Мышкинского районного суда Ярославской области от 30 ноября 2021 года уголовное дело по обвинению Дениса Добрякова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего», — говорится в сообщении.

ДТП с участием главы горадминистрации случилось 9 сентября. Добряков на личном автомобиле Lexus GX460 попал в ДТП в районе деревни Охотино. Пострадали пассажир и водитель ВАЗ-2110, они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Сам градоначальник не снимал с себя ответственности за случившееся. Он отмечал, что выполнял маневр с выездом на встречную полосу в условиях плохой видимости и на скользкой после дождя дороги.

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уголовное дело мэр рыбинск
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