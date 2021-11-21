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Огонь повредил девять павильонов на рынке в Ярославле

Происшествия
Огонь повредил девять павильонов на рынке в Ярославле
Невские Новости

Ярославль, 21 ноября. Вечером 20 ноября произошло возгорание на Дзержинском рынке. Огонь распространился сразу на несколько торговых павильонов, установленных на улице.

Спасатели смогли локализовать пламя на площади в 54 кв. м. В результате пожара никто из людей не пострадал. По предварительной информации, огонь повредил девять павильонов. Вечернее происшествие не повлияло на работу рынка, на следующий день он открылся по расписанию.

Многие жители Ярославля помнят, что два года назад там произошел мощный пожар. Возгорание началось в основном здании, которому потом потребовался серьезный ремонт.

Недавно в Уфе зарегистрирован пожар на вьетнамском рынке — пришлось эвакуировать 150 граждан. Очаг возгорания находился в пристройке. Площадь пожара составила 50 кв. м.

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