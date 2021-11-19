Суд назначил повторную психиатрическую экспертизу убившему сестер рыбинскому маньяку

Ярославль, 19 ноября. Суд назначил еще одну экспертизу по делу Виталия Молчанова, который, как считают в СК, изнасиловал и убил двух сестер в Рыбинске Ярославской области, а также надругался над телами умерших.

Это будет третья экспертиза, которую проведут специалисты в отношении Молчанова. Ранее исследования происходили в Ярославле и Санкт-Петербурге.

Тела двух девочек с признаками насилия были найдены днем 15 сентября 2020 года. По подозрению в преступлении задержали сожителя матери убитых детей. Выяснилось, что он в 2019 году освободился из тюрьмы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений.