Против мэра Рыбинска Дениса Добрякова возбудили уголовное дело из-за ДТП

Рыбинск, 2 ноября. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 264 ч. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария с участием Добрякова произошла 9 сентября текущего года в районе деревни Охотино. Мэр управлял личным автомобилем Lexus GX460, и в условиях плохой видимости допустил столкновение с ВАЗ-2110. Добряков отделался ушибами и вызвал скорую помощь, а второго водителя доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас Добряков числится одним из фигурантов уголовного дела по факту ДТП. Соответствующая информация появилась на сайте Мышкинского районного суда Ярославской области.

Сам градоначальник не снимает с себя ответственности за случившееся. Он отметил, что выполнял маневр с выездом на встречную полосу в условиях плохой видимости и на скользкой после дождя дороги.

Плохая видимость из-за тумана спровоцировала массовое ДТП в Москве. На 22-м километре МКАД столкнулись сразу пять автомобилей, поврежденные машины заблокировали движение по нескольким полосам.