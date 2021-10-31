Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 00:38
00:35
Политика
Медведев заявил о холодной войне между США и Китаем во время пандемии COVID-19
00:28
Происшествия
Россияне около 15 часов не могут вылететь из Домодедово на Кипр
00:26
Общество
Медведев: пандемия COVID-19 ускорила четвертую промышленную революцию
00:25
Общество
Новый ГОСТ может стать причиной удорожания окон и балконных дверей в России
00:22
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
00:21
Общество
Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19
00:16
Общество
Медведев заявил о необходимости просвещения людей о вакцинации против COVID-19
00:15
Общество
Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
00:02
Общество
Политолог Простаков: Запад испугался громкой медийной кампании «Спутника V»
23:57
Происшествия
Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
Все новости

Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
Происшествия
Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
Федеральное агентство новостей

Никольское, 31 октября. Житель Ярославской области несколько дней избивал свою сожительницу, после чего она скончалась. Подозреваемый задержан, сообщили в СКР по Ярославской области.

Согласно данным следствия, мужчина вместе со своей сожительницей три дня пили алкоголь в селе Никольское Ростовского района. Все это время 62-летний мужчина избивал 48-летнюю женщину. От закрытой черепно-мозговой травмы и тяжелого ушиба мозга она умерла.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в региональном СКР.

Обвиняемый задержан правоохранителями. Он подозревается в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается.

Еще один инцидент со смертельным исходом произошел в Тверской области. Пожилая женщина облила бензином своего сожителя, а затем подожгла его в жилом доме. Тело погибшего мужчины нашли сотрудники службы экстренного реагирования.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
смерть избиение сожительство
Комментировать