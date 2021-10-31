Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя

Никольское, 31 октября. Житель Ярославской области несколько дней избивал свою сожительницу, после чего она скончалась. Подозреваемый задержан, сообщили в СКР по Ярославской области.

Согласно данным следствия, мужчина вместе со своей сожительницей три дня пили алкоголь в селе Никольское Ростовского района. Все это время 62-летний мужчина избивал 48-летнюю женщину. От закрытой черепно-мозговой травмы и тяжелого ушиба мозга она умерла.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в региональном СКР.

Обвиняемый задержан правоохранителями. Он подозревается в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается.

Еще один инцидент со смертельным исходом произошел в Тверской области. Пожилая женщина облила бензином своего сожителя, а затем подожгла его в жилом доме. Тело погибшего мужчины нашли сотрудники службы экстренного реагирования.