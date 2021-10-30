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СКР задержал замглавы администрации Ростова Великого Михаила Рысева

  /   Обновлено: 30 октября 2021 00:59
Происшествия
СКР задержал замглавы администрации Ростова Великого Михаила Рысева
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ярославль, 30 октября. Следственный комитет задержал замглавы администрации городского поселения Ростов Ярославской области Михаила Рысева. Об этом сообщил глава города Андрей Лось.

Он сообщил ТАСС, что не может поделиться подробностями задержания до публикации официальных сведений Следственного комитета России. Задержание Рысева на связано с работой в администрации города.

Согласно сведениям региональных СМИ, следователи заинтересовались деятельностью чиновника до трудоустройства в администрацию. Официальной информации на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что Михаил Евраев будет исполнять обязанности губернатора Ярославской области. Соответствующий указ подписал президент России.

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