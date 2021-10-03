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В Ярославле пройдет акция раздачи бездомных животных

  /   Обновлено: 03 октября 2021 09:48
Общество
В Ярославле пройдет акция раздачи бездомных животных
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ярославль, 3 октября. В одном из торговых центров города пройдет благотворительная акция «Хочу домой». В рамках нее волонтеры будут отдавать в добрые руки кошек и собак из местных приютов.

В торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе проходит второй день акции «Хочу домой». С 12:00 до 17:00 каждый может забрать ушастого друга к себе домой.

Волонтеры городского приюта отмечают, что все животные привиты и стерилизованы. Забрать нового члена семьи можно исключительно по договору: для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Кроме того, можно просто помочь приютам, передав им в дар ошейники, корма, миски, наполнители, лотки, пеленки и многое другое. Финансовая помощь на лечение питомцев у ветеринаров также приветствуется.

Поддержать приюты можно не только в Ярославле, но и в Пензенской области. Там муниципалитет Кузнецка выделил 450 тысяч рублей на ремонт здания временного дома для животных.

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