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В Ярославле почтили память погибших десять лет назад хоккеистов «Локомотива»
Происшествия
В Ярославле почтили память погибших десять лет назад хоккеистов «Локомотива»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Ярославль, 7 сентября. Память погибших десять лет назад хоккеистов «Локомотива» почтили сегодня на Леонтьевском кладбище в Ярославле. В Сети опубликовано видео с траурного мероприятия.

На месте, где похоронены члены разбившейся в авиакатастрофе команды и ее тренерский штаб, отслужили поминальную панихиду. Трагедия, унесшая жизни 44 человек, случилась ровно десять лет назад. Крушение лайнера с хоккеистами на борту коснулось не только тех, кто лично знал спортсменов, но и тысяч их болельщиков.

Напомним, что 7 сентября 2011 года самолет Як-42 должен был вылететь из Ярославля в Минск. Воздушное судно не смогло набрать нужную высоту и разбилось, едва оторвавшись от взлетно-посадочной полосы. Из 45 человек, летевших тогда тем рейсом, в живых остался только один.

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