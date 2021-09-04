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Поезд сбил нетрезвого жителя Ярославской области на станции «Сильницы»
Происшествия
Поезд сбил нетрезвого жителя Ярославской области на станции «Сильницы»
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Ярославль, 4 сентября. Нетрезвый мужчина оказался под колесами поезда в Ярославской области. Машинист состава предпринял экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Инцидент произошел накануне вечером на станции «Сильницы» Ростовского района. По словам очевидца событий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 38-летний местный житель переходил железнодорожное полотно в неположенном месте, сообщает пресс-служба Северного линейного управления МВД России на транспорте.

На место происшествия немедленно прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Ростовской ЦРБ. Медики заявили, что состояние мужчины оценивается как тяжелое. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее дачница погибла под колесами грузового поезда в Новосибирской области. Трагедия случилась рано утром на остановочном пункте Шагаловский.

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