Водителю фуры стало плохо за рулем в Ярославле

Ярославль, 3 сентября. Водителю большегруза стало плохо за рулем в Ярославле, сообщает корреспондент ФАН.

Инцидент произошел на улице Менделеева, расположенной на юге города. После того, как водитель потерял управление, он задел пять машин.

Очевидцы инцидента достали водителя фуры из кабины и взывали скорую. Медики попытались спасти мужчину, но он умер. На данный момент о причине его смерти информации не поступало.

Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивную фотографию с места инцидента. На снимке видно, как врачи склонились над телом.

Раннее мужчина погиб при столкновении легковушки с «Газелью» в Заводском районе Саратова. В результате ДТП погибла женщина.

Серьезная авария произошла в Петербурге на Красносельском шоссе в четверг, сообщал ФАН. Водитель Ford на скорости врезался в дорожный знак и уронил его на встречные машины.