Два человека пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке под Ярославлем

Ярославль, 3 сентября. Огонь охватил одну из квартир пятиэтажного дома в Тутаевском районе Ярославской области. В результате происшествия пострадали два человека.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, за их состоянием наблюдают врачи. Спасатели эвакуировали жильцов 15 квартир, на месте происшествия находятся представители районной администрации. В муниципальной гостинице организован пункт временного пребывания, некоторые жильцы дома отправились к своим родственникам и знакомым, говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Сигнал о пожаре в поселке Константиновский поступил около 20:00 четверга. Огонь повредил балконы с первого по пятый этажи. Жильцам дома посоветовали покинуть квартиры и оставить их для проветривания.

Местные СМИ писали о звуке взрыва перед пожаром, однако осмотр газового оборудования не подтвердил эту информацию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Приморском районе Петербурга в результате пожара погибла женщина. Огонь охватил однокомнатную квартиру, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.