Все медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице

Ярославль, 28 августа. Прокуратура и СКР проводят проверку после ЧП в ярославской больнице. Там лечились больные COVID-19. Погиб один пациент.

Директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов сообщил о проверках во всех медицинских учреждениях Ярославской области после пожара в больнице №3.

Сотрудники МЧС получили сообщение о задымлении в клинике в 22:09. Спасатели установили, что очаг возгорания находился на первом этаже. В отделении были 80 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.

В момент ЧП сотрудники медучреждения самостоятельно эвакуировали 76 человек. При этом удалось все это сделать без отключения аппаратов ИВЛ. Один человек погиб. Сообщалось, что трагедия произошла до момента возгорания.