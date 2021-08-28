Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 13:01
13:01
Происшествия
Тело без вести пропавшего подростка нашли в реке в Новосибирске
12:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская пытается добиться увеличения алиментов на троих детей от Аршавина
12:57
Украина
Политолог объяснил, зачем Украина посылает НАТО сигнал о присутствии альянса в Черном море
12:56
Общество
Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество
12:56
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
12:54
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
12:52
Происшествия
Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину
12:51
Общество
Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики
12:50
Весь мир
Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения
12:49
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
Все новости

Все медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:45
Происшествия
Все медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице
Невские Новости  /  Степан Яцко

Ярославль, 28 августа. Прокуратура и СКР проводят проверку после ЧП в ярославской больнице. Там лечились больные COVID-19. Погиб один пациент.

Директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов сообщил о проверках во всех медицинских учреждениях Ярославской области после пожара в больнице №3.

Сотрудники МЧС получили сообщение о задымлении в клинике в 22:09. Спасатели установили, что очаг возгорания находился на первом этаже. В отделении были 80 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.

В момент ЧП сотрудники медучреждения самостоятельно эвакуировали 76 человек. При этом удалось все это сделать без отключения аппаратов ИВЛ. Один человек погиб. Сообщалось, что трагедия произошла до момента возгорания.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Все медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице
пожар ярославль чп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru