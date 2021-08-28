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ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:27
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Ярославль, 28 августа. Источник ФАН в экстренных службах Ярославской области сообщил имя погибшего в городской больнице.

По данным собеседника, им оказался 74-летний Иван А. Мужчина скончался до прибытия на место происшествия сотрудников спасательных служб.

Ранее медики сообщали, что пенсионер находился в крайне тяжелом состоянии, его гибель не была связана со случившимся в клинике ЧП.

Мощный пожар произошел на втором этаже в ярославской больнице. На момент трагедии в здании находились 90 человек и 17 сотрудников медучреждения.

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