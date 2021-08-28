Более 70 пациентов эвакуированы из горящей больницы в Ярославле

Ярославль, 28 августа. Крупный пожар произошел на втором этаже в ярославской больнице. На момент ЧП в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 сотрудников медучреждения.

Система оповещения в больнице сработала штатно. Медики своими силами оперативно эвакуировали 76 пациентов и, согласно инструкции, отключили все аппараты искусственной вентиляции легких. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В ликвидации возгорания были задействованы 24 единицы техники и 61 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

Погиб один человек 1947 года рождения. Местные власти отметили, что его смерть не связана с произошедшим, пациент скончался до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Специалисты рассматривают электротехническую причину как предварительную версию ЧП.