Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 11:30
11:25
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
11:23
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
11:21
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
11:18
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
11:16
Происшествия
Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео
11:15
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
11:15
Экономика
Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги
11:14
Происшествия
Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей
11:13
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
11:08
Общество
ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ
Все новости

Названа причина возгорания в больнице Ярославля

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:02
Происшествия
Названа причина возгорания в больнице Ярославля
25.mchs.gov.ru

Ярославль, 28 августа. Причиной пожара в ковидном госпитале Ярославля стал невыключенный кипятильник одного из пациентов.

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Согласно предварительным данным, один из пациентов, проходящий лечение от COVID-19, оставил в пустом стакане невыключенный кипятильник. Разорвалась внутренняя спираль, после чего вспыхнувший огонь перекинулся на матрас.

Ранее ФАН писал о возгорании, которое началось в одной из больниц Ярославля. Во время пожара в реанимации находились 12 человек, шесть из которых направлены в другое медицинское учреждение. Некоторых по состоянию здоровья перевели в отделение интенсивной терапии.

В результате возгорания погибли три человека, находившиеся на аппарате ИВЛ. Об этом сообщал A42.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Названа причина возгорания в больнице Ярославля
пожар больница ярославль причины пожара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru