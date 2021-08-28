Названа причина возгорания в больнице Ярославля

Ярославль, 28 августа. Причиной пожара в ковидном госпитале Ярославля стал невыключенный кипятильник одного из пациентов.

Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Согласно предварительным данным, один из пациентов, проходящий лечение от COVID-19, оставил в пустом стакане невыключенный кипятильник. Разорвалась внутренняя спираль, после чего вспыхнувший огонь перекинулся на матрас.

Ранее ФАН писал о возгорании, которое началось в одной из больниц Ярославля. Во время пожара в реанимации находились 12 человек, шесть из которых направлены в другое медицинское учреждение. Некоторых по состоянию здоровья перевели в отделение интенсивной терапии.

В результате возгорания погибли три человека, находившиеся на аппарате ИВЛ. Об этом сообщал A42.RU.