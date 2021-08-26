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Коммунист выступил против вакцинации и умер от коронавируса
Общество
Коммунист выступил против вакцинации и умер от коронавируса
pexels.com

Ярославль, 26 августа. Глава отделения КПРФ в Ярославской области Александр Воробьев скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Ранее он выступал против обязательной вакцинации от коронавируса.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь 72-летнего Воробьева не удалось. Коронавирусная инфекция дала тяжелые осложнения, которые не смог побороть его ослабший иммунитет. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

По информации местных СМИ, депутат Ярославской областной думы осуждал инициативу обязательной вакцинации граждан и вместе с другими членами партии выходил на пикеты против прививок.

Несколько дней назад в Оренбурге скончался трехмесячный ребенок, госпитализированный с COVID-19. Болезнь протекала в тяжелой форме, маленький пациент был подключен к аппарату ИВЛ, сообщало РИА56.

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кпрф смерть александр воробьев
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