Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:51
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

СК начал проверку после избиения девушки психиатрической бригадой в Ярославле

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:55
Происшествия
СК начал проверку после избиения девушки психиатрической бригадой в Ярославле
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Ярославль, 24 августа. Жительница Ярославля пострадала от рук санитаров из психиатрической бригады. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

В действиях врачей, приехавших на вызов, следователи усматривают признаки преступлений по статьям о незаконной госпитализации и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Согласно неофициальной информации, женщину избили в лифте многоэтажного дома. Пострадавшая в тот момент якобы была со связанными руками. Кадры с избиением опубликованы в соцсети. Работники медучреждения были в результате уволены.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК начал проверку после избиения девушки психиатрической бригадой в Ярославле
лифт избиение санитары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru