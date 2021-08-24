СК начал проверку после избиения девушки психиатрической бригадой в Ярославле

Ярославль, 24 августа. Жительница Ярославля пострадала от рук санитаров из психиатрической бригады. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

В действиях врачей, приехавших на вызов, следователи усматривают признаки преступлений по статьям о незаконной госпитализации и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Согласно неофициальной информации, женщину избили в лифте многоэтажного дома. Пострадавшая в тот момент якобы была со связанными руками. Кадры с избиением опубликованы в соцсети. Работники медучреждения были в результате уволены.