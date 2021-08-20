Полиция нашла труп пропавшей в Рыбинске женщины

Рыбинск, 20 августа. Сотрудники правоохранительных органов прекратили поиски 42-летней женщины, которая пропала пять дней назад. Ее обнаружили мертвой.

Местная жительница ушла из дома и перестала выходить на связь. Ее родственники обратились в полицию. К поискам женщины подключились волонтеры. Через несколько дней ее нашли мертвой.

По данным полиции, на теле есть признаки насильственной смерти — удушения. Труп находился в дачном поселке. У женщины остались две маленькие дочки.

Еще один труп 19-летнего юноши нашли в Новосибирской области. Молодой человек пропал прошлой осенью.