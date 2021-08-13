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Полиция нашла тела трех молодых мужчин в ярославской квартире

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:28
Происшествия
Полиция нашла тела трех молодых мужчин в ярославской квартире
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ярославль, 13 августа. Обстоятельства смерти трех молодых мужчин выясняют полицейские и судебно-медицинские эксперты.

Правоохранители обнаружили мертвыми трех молодых мужчин. Трупы лежали в квартире на проспекте Толбухина в Ярославле. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следователи полагают, что молодые люди могли быть отравлены. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Криминалисты осмотрели тела и не нашли признаков насильственной смерти.

Ранее автомобиль с телами внутри вытащили из оросительного канала под Саратовом.

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