Полиция нашла тела трех молодых мужчин в ярославской квартире

Ярославль, 13 августа. Обстоятельства смерти трех молодых мужчин выясняют полицейские и судебно-медицинские эксперты.

Правоохранители обнаружили мертвыми трех молодых мужчин. Трупы лежали в квартире на проспекте Толбухина в Ярославле. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следователи полагают, что молодые люди могли быть отравлены. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Криминалисты осмотрели тела и не нашли признаков насильственной смерти.

Ранее автомобиль с телами внутри вытащили из оросительного канала под Саратовом.