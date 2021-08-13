Три человека стали жертвами ДТП под Ярославлем

Ярославль, 13 августа. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Ярославской области пострадали четыре человека, три из которых погибли.

ДТП произошло в Угличском районе на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Углич — Череповец в районе деревни Баскачи. Там столкнулись Volvo и Great Wall. Три мужчины погибли на месте. Также пострадала женщина. Она сейчас доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.

На места аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Вечером в Москве автомобиль врезался в остановку. Между железобетонной конструкцией и авто оказалась зажата женщина, сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.