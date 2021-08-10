Пламя охватило гараж с горючими материалами в Ярославле

Ярославль, 10 августа. Гараж с горюче-смазочными материалами загорелся в Ярославле. По имеющейся информации, рядом горит микроавтобус Ford Transit.

Инцидент случился на Окружной улице. К месту возгорания выехали сотрудники экстренных служб города. По словам пожарных, хлопки были слышны в нескольких районах Ярославля, сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее пожар случился в подмосковном Раменском, где загорелся жилой дом. Возгорание произошло вечером, информации о пострадавших и погибших не поступало, сообщало РИАМО.