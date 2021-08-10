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Пламя охватило гараж с горючими материалами в Ярославле

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:47
Происшествия
Пламя охватило гараж с горючими материалами в Ярославле
Невские Новости  /  Майя Котелова

Ярославль, 10 августа. Гараж с горюче-смазочными материалами загорелся в Ярославле. По имеющейся информации, рядом горит микроавтобус Ford Transit.

Инцидент случился на Окружной улице. К месту возгорания выехали сотрудники экстренных служб города. По словам пожарных, хлопки были слышны в нескольких районах Ярославля, сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее пожар случился в подмосковном Раменском, где загорелся жилой дом. Возгорание произошло вечером, информации о пострадавших и погибших не поступало, сообщало РИАМО.

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