Три детеныша носухи появились на свет в Ярославском зоопарке

Ярославль, 7 августа. Недавно Ярославский зоопарк пополнился тремя милыми детенышами носух. Они успели подрасти и теперь активно изучают окружающий мир.

Маленькие представители енотовых были уже переселены в открытый вольер. Детеныши целыми днями играют друг с другом и изучают новый для них мир.

По словам работников зоопарка, они легко идут на контакт и бегут встречать подходящих к вольеру людей. Носухи питаются мясом, виноградом, арбузом и яйцами. После активного дня малыши засыпают в одно время со своими родителями.

Ранее семеро детенышей редкого красного пестрого питона вылупились в Московском зоопарке, сообщал сайт 360tv.ru. Размер новорожденных около 30 сантиметров.