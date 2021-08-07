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Три детеныша носухи появились на свет в Ярославском зоопарке
Общество
Три детеныша носухи появились на свет в Ярославском зоопарке
Global Look Press  /  Winfried Schäfer/imageBROKER.com

Ярославль, 7 августа. Недавно Ярославский зоопарк пополнился тремя милыми детенышами носух. Они успели подрасти и теперь активно изучают окружающий мир.

Маленькие представители енотовых были уже переселены в открытый вольер. Детеныши целыми днями играют друг с другом и изучают новый для них мир.

По словам работников зоопарка, они легко идут на контакт и бегут встречать подходящих к вольеру людей. Носухи питаются мясом, виноградом, арбузом и яйцами. После активного дня малыши засыпают в одно время со своими родителями.

Ранее семеро детенышей редкого красного пестрого питона вылупились в Московском зоопарке, сообщал сайт 360tv.ru. Размер новорожденных около 30 сантиметров.

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