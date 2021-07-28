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Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
Происшествия
Суд взыскал почти 300 тыс. рублей с экс-главы ярославского штаба Навального
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ярославль, 28 июля. Экс-глава местного отделения штаба Навального1 Елена Л. заплатит полиции более 296 тысячи рублей. Такое решение принял суд.

В ходе разбирательства было установлено, что руководительница штаба Навального (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) была причастна к организации незаконного митинга 21 января.

Сумма в почти 300 тысяч рублей — общая стоимость работы стражей порядка на несанкционированной акции. Размер выплат мог быть выше на 40%, но было решено не разглашать имена ряда правоохранителей, которые работали в тот день.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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суд навальный митинг
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