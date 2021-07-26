Тела мужчины и двух женщин нашли в машине в Ярославле

Ярославль, 26 июля. Тела мужчины и двух женщин нашли 26 июля в машине в Красноперекопском районе Ярославля. Соответствующей информацией поделился представитель правоохранительных органов.

Сообщается, что найдены тела в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражи, передает ТАСС.

Информатор подчеркнул, что со слов семьи мужчина и женщина употребляли наркотические средства. СК заявил представителям СМИ, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства инцидента. Ведомство отметило, что во время первичного осмотра тел видимые повреждения не найдены.

Тело женщины ранее было обнаружено в хозяйственной сумке в Люберцах. Полицейские пытаются установить ее личность.