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Тела мужчины и двух женщин нашли в машине в Ярославле
Происшествия
Тела мужчины и двух женщин нашли в машине в Ярославле
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Ярославль, 26 июля. Тела мужчины и двух женщин нашли 26 июля в машине в Красноперекопском районе Ярославля. Соответствующей информацией поделился представитель правоохранительных органов.

Сообщается, что найдены тела в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражи, передает ТАСС.

Информатор подчеркнул, что со слов семьи мужчина и женщина употребляли наркотические средства. СК заявил представителям СМИ, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства инцидента. Ведомство отметило, что во время первичного осмотра тел видимые повреждения не найдены.

Тело женщины ранее было обнаружено в хозяйственной сумке в Люберцах. Полицейские пытаются установить ее личность.

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