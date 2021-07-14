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Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Ярославской области

  /   Обновлено: 14 июля 2021 02:45
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Ярославской области
Федеральное агентство новостей

Ярославль, 14 июля. Обязательную вакцинацию против коронавируса для определенных категорий граждан ввел главный государственный санитарный врач по Ярославской области Александр Звягин.

Соответствующая информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по региону во вторник. Так, обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти работники сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, бань и саун, фитнеc-клубов, бассейнов, работники сферы бытовых услуг, ЖКХ, общественного питания, почты и клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ и транспорта.

Также прививки против коронавируса должны будут сделать соцработники, работники образования, здравоохранения, сотрудники культурных и досуговых мероприятий, сотрудники детских центров, театров и кинотеатров, сообщается на сайте. Кроме этого, обязательная вакцинация необходима для госслужащих, муниципальных служащих и работников органов власти.

Недавно, российский врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили развеял самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса.

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ярославль вакцинация коронавирус
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