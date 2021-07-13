Обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели в Ярославской области

Ярославль, 13 июля. Власти Ярославской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан.

Прививку от коронавируса должны будут сделать представители некоторых профессий. Постановление подписал главный санитарный врач Ярославской области. Документ опубликовали на портале регионального управления Роспотребнадзора. Обязательная вакцинация касается сотрудников сферы услуг, общепита, торговли, здравоохранения, образования.

Власти Костромской области ранее также ввели обязательную прививку от коронавируса. Прививка касается представителей профессий, которые регулярно контактируют с населением.