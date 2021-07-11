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Водитель такси попал под «горячую руку» хулиганов в Ярославле

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:16
Происшествия
Водитель такси попал под «горячую руку» хулиганов в Ярославле
pixabay.com  /  Inactive account – ID 947051

Ярославль, 11 июля. Водитель такси стал свидетелем драки неизвестных у рынка в Ленинском районе Ярославля. Однако позже злоумышленники переключились и на него, разбив машину такси молотком.

Потасовку на рынке устроили несколько человек. Они бегали друг за другом по парковке и толкались. У одного из участников беспорядка находился в руках молоток. Таксист стал снимать нелепую драку на камеру мобильного телефона. Заметив это, один из нарушителей подбежал к автомобилю мужчины и с криками «ты что, с ними?» начал наносить удары молотком по такси.

В результате инцидента пострадал автомобиль — разбиты стекла и присутствуют повреждения кузова. Сам водитель получил травму ноги. Происшествие и номер машины злоумышленников попали на видео. Материалы переданы в полицию. Устанавливается личность нарушителей.

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избиение такси молоток
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