Водитель такси попал под «горячую руку» хулиганов в Ярославле

Ярославль, 11 июля. Водитель такси стал свидетелем драки неизвестных у рынка в Ленинском районе Ярославля. Однако позже злоумышленники переключились и на него, разбив машину такси молотком.

Потасовку на рынке устроили несколько человек. Они бегали друг за другом по парковке и толкались. У одного из участников беспорядка находился в руках молоток. Таксист стал снимать нелепую драку на камеру мобильного телефона. Заметив это, один из нарушителей подбежал к автомобилю мужчины и с криками «ты что, с ними?» начал наносить удары молотком по такси.

В результате инцидента пострадал автомобиль — разбиты стекла и присутствуют повреждения кузова. Сам водитель получил травму ноги. Происшествие и номер машины злоумышленников попали на видео. Материалы переданы в полицию. Устанавливается личность нарушителей.