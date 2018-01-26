По поручению Путина: на поддержку бизнеса в Ярославской области направят более 100 млн рублей

Ярославль, 26 января. В течение этого года Ярославская область получит более 100 миллионов рублей в качестве государственной поддержки предпринимательства.

Как рассказали в министерстве экономического развития России, в 2017 году эта сумма была в 2,5 раза меньше.

«Средства мы направим на улучшение инфраструктуры, комплексную поддержку малого бизнеса в регионе. Позаботимся и о предпринимателях, которые ведут свой бизнес в моногородах», – заявила Галина Пенягина, руководитель Департамента промышленности и инвестиций Ярославской области.

Она отметила, что выделение субсидий происходит в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина, который неоднократно обращал внимание на необходимость улучшения мер поддержки предпринимательства.

Сообщается, что средства пойдут на завершение модернизации Тутаевского промышленного парка, а также на открытие в Ярославской области специализированного центра поддержки предпринимателей.

Кроме того, часть средств будет направлена на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего бизнеса.