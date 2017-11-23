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Кержаков добился компенсации в 222 млн рублей от воронежского бизнесмена
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    Кержаков добился компенсации в 222 млн рублей от воронежского бизнесмена

    19:31  23 Ноября 2017  /обновлено: 19:31  23 Ноября 2017
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    Кержаков добился компенсации в 222 млн рублей от воронежского бизнесмена

    Воронеж, 23 ноября. Суд Воронежа удовлетворил иск футболиста Александра Кержакова к бизнесмену Михаилу Сурину о возвращении инвестированных денег в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем

    Пресс-секретарь Железнодорожного районного суда Воронежа Николай Шалаев сообщает, что суд постановил взыскать с Михаила Сурина в пользу Александра Кержакова 222 миллиона рублей. Арбитражный суд города отказал в передаче футболисту доли в недостроенном нефтеперерабатывающем заводе.

    Напомним, инцидент произошел в 2011 году: Кержаков вложил деньги в размере 300 миллионов рублей в строительство завода. В 2016 году бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, так как проект строительства реализован не был.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #кержаков
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