Кержаков добился компенсации в 222 млн рублей от воронежского бизнесмена

Воронеж, 23 ноября. Суд Воронежа удовлетворил иск футболиста Александра Кержакова к бизнесмену Михаилу Сурину о возвращении инвестированных денег в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем

Пресс-секретарь Железнодорожного районного суда Воронежа Николай Шалаев сообщает, что суд постановил взыскать с Михаила Сурина в пользу Александра Кержакова 222 миллиона рублей. Арбитражный суд города отказал в передаче футболисту доли в недостроенном нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, инцидент произошел в 2011 году: Кержаков вложил деньги в размере 300 миллионов рублей в строительство завода. В 2016 году бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, так как проект строительства реализован не был.