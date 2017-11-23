Стало известно, когда полностью перекроют трассу на подъезде к Воронежу

Воронеж, 23 ноября. Проезд по автомобильной дороге А-134 в районе хутора Ветряк будет перекрыт на два часа с четверга на пятницу в связи с заменой опор и проводов ЛЭП.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителя в «Воронежэнерго», в ночь с 23 на 24 ноября участок трассы А-134 в районе хутора Ветряк перекроют на два часа с 23.00 до полуночи и с 3.00 до 4.00 в связи с ремонтом опоры ЛЭП. Специалисты просят заранее продумывать свой маршрут, альтернативными путями въезда и выезда стали дороги по по направлению из Москвы в Воронеж проезд будет организован через обход Воронежа (14 км трассы А-134) и по направлению из Воронежа в Москву - через улицу Ломоносова (0 км трассы А-134).