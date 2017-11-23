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Губернатор Воронежской области встретился с делегацией из Германии
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    Губернатор Воронежской области встретился с делегацией из Германии

    10:36  23 Ноября 2017
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    Губернатор Воронежской области встретился с делегацией из Германии

    Воронеж, 23 ноября. Губернатор Воронежской области провел встречу с представителями из Германии, во время которой подчеркнул важность экономического сотрудничества на протяжении последних 25 лет.

    Делегация из ФРГ в составе  председателя фракции Христианско-демократический союз (ХДС) в парламенте федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Кох, депутата фракции ХДС Ханс-Йорн Арп, президент Объединения Немецко-Российский Экономический Союз Томас Овербек посетила города в среду, 22 ноября. Губернатор области  Алексей Гордеев и глава областной Думы Владимир Нетесов провели рабочую встречу с германскими гостями в отеле «Мариотт».  Губернатор подчеркнул:

    «Мы одновременно предложили нашим партнерам принять участие в международном Платоновском фестивале, фестивале «Город-Сад». Эти форматы могли бы позволить проводить совместные встречи бизнеса. Я бы сказал, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #фрг
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