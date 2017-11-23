Губернатор Воронежской области встретился с делегацией из Германии

Воронеж, 23 ноября. Губернатор Воронежской области провел встречу с представителями из Германии, во время которой подчеркнул важность экономического сотрудничества на протяжении последних 25 лет.

Делегация из ФРГ в составе председателя фракции Христианско-демократический союз (ХДС) в парламенте федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Кох, депутата фракции ХДС Ханс-Йорн Арп, президент Объединения Немецко-Российский Экономический Союз Томас Овербек посетила города в среду, 22 ноября. Губернатор области Алексей Гордеев и глава областной Думы Владимир Нетесов провели рабочую встречу с германскими гостями в отеле «Мариотт». Губернатор подчеркнул: