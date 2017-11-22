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S7 Airlines запустит два новых рейса по маршруту Воронеж — Москва
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    S7 Airlines запустит два новых рейса по маршруту Воронеж — Москва

    19:15  22 Ноября 2017
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    S7 Airlines запустит два новых рейса по маршруту Воронеж — Москва

    Воронеж, 22 ноября. Авиакомпания S7 Airlines увеличит количество рейсов по маршруту Воронеж — Москва.

    К двум существующим рейсам — утреннему и вечернему — добавятся два дневных, сообщается на официальном сайте воронежского аэропорта. Два дневных рейса планируют добавить с 1 декабря и с 25 декабря. Таким образом, у пассажиров будет больше возможностей не только для путешествий, но для удобных стыковок полетов. Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-170, который рассчитан на 78 мест. Отмечается, что Airbus A319 будет летать только в вечернее время.

    Напомним, что с каждым годом самолеты S7 Airlines перевозят через аэропорт Воронеж все больше людей. В этом году, отмечается, перевезут более 170 тысяч путешественников.

    Автор: Дарья Смолина
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    #москва #воронеж #s7 airlines
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