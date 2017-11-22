Новые дорожные знаки появятся на улице 9 Января в Воронеже

Воронеж, 22 ноября. Новые дорожные знаки установят на участке улицы 9 Января в Воронеже.

У школы №57 будут установлены новые дорожные знаки в целях повышения безопасного дорожного движения, сообщается на официальном сайте города Воронеж. Появятся дорожные знаки: «Стоянка запрещена», а также знаки дополнительной информации — «Зона действия», «Фотовидеофиксация». Дорожные знаки планируют установить к 15 декабря.

Ранее сообщалось, что на трассе А-134 появились новые линии электроосвещения. Было установлено 914 светильников, поток новых ламп которых составляет до 40 тысяч люменов. Кроме это новое электроосвещение оборудовано системой удаленного управления, которая, например, позволит оперативно выявить неполадки.