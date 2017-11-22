Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области

Воронеж, 22 ноября. На регион обрушился снегопад в ночь с 21 на 22 ноября. Несколько десятков населенных пунктов в районах Воронежской области остались без электроэнергии.

Нарушена работа на линиях электропередач, из-за чего 38 населенных пунктов остались без электричества в Верхнехавском, Ольховатском, Хохольском, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Рамонском районах Воронежской области. Основной причиной стало налипание снега на провода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Поступила информация о том, что в Воронеже упало несколько деревьев: 21 заявка об упавших деревьях по состоянию на десять утра. Для того, чтобы устранить последствия снегопада были задействованы все необходимые службы — 50 бригад «Воронежэнерго» для восстановления подачи электричества и 150 единиц техники для уборки дорог в Воронеже.