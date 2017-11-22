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Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
Общество
Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области
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    Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области

    13:17  22 Ноября 2017
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    Снегопад оставил без электричества десятки населенных пунктов Воронежской области

    Воронеж, 22 ноября. На регион обрушился снегопад в ночь с 21 на 22 ноября. Несколько десятков населенных пунктов в районах Воронежской области остались без электроэнергии.

    Нарушена работа на линиях электропередач, из-за чего 38 населенных пунктов остались без электричества в Верхнехавском, Ольховатском, Хохольском, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Рамонском районах Воронежской области. Основной причиной стало налипание снега на провода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

    Поступила информация о том, что в Воронеже упало несколько деревьев: 21 заявка об упавших деревьях по состоянию на десять утра. Для того, чтобы устранить последствия снегопада были задействованы все необходимые службы — 50 бригад «Воронежэнерго» для восстановления подачи электричества и 150 единиц техники для уборки дорог в Воронеже.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #снегопад #воронежская область
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