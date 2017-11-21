МВД опровергло сообщения об угрозах выигравшей 506 млн руб. воронежской пенсионерке

Воронеж, 21 ноября. МВД по Воронежской области опровергло информацию о том, что пенсионерка, которая выиграла 506 млн рублей в лотерее, получает угрозы.

«Информация, размещенная на сайтах информагентств о том, что жительнице <...> поступают угрозы, не соответствует действительности. В полицию не поступало сообщений о противоправных действиях в отношении данной гражданки», — цитирует «Накануне.ru» руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталью Куликову.

Ранее «Вести Воронеж» сообщило, что пенсионерке и ее дочери стали угрожать. Однако женщины отметили, что им пришлось удалить свои страницы из социальных сетей. Напомним, что жительница Панинского района Воронежской области выиграла рекордную сумму в лотерее – 506 млн рублей.