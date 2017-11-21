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Для воронежского метро создали шуточный сайт
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    Для воронежского метро создали шуточный сайт

    21:47  21 Ноября 2017
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    Для воронежского метро создали шуточный сайт

    Воронеж, 21 ноября. Неизвестные создали шуточный сайт воронежского метрополитена. Название сайта — «Воронежский метрополитен», а внизу названия дополнительная информация, поправка — параллельная реальность.

    На сайте «Воронежский метрополитен» представлены разделы в шуточной форме: будущее, прошлое, правила, контакты. На сайте не так много информации, но вся она написана в шуточной форме, сообщает «Блокнот Воронеж». Создатели разместили объявление на сайте, и предлагают приобрести квартиру в метро в ипотеку.

    «Что выбрать — наличие окон в квартире, или та же площадь в 3-4 раза дешевле, если все равно вы в ней спите, или сидите за компьютером, или уткнулись в смартфон. Ответ очевиден», — сообщается на шуточном сайте воронежского метрополитена.

    Автор: Дарья Смолина
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    #метро #воронеж
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