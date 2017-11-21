Для воронежского метро создали шуточный сайт

Воронеж, 21 ноября. Неизвестные создали шуточный сайт воронежского метрополитена. Название сайта — «Воронежский метрополитен», а внизу названия дополнительная информация, поправка — параллельная реальность.

На сайте «Воронежский метрополитен» представлены разделы в шуточной форме: будущее, прошлое, правила, контакты. На сайте не так много информации, но вся она написана в шуточной форме, сообщает «Блокнот Воронеж». Создатели разместили объявление на сайте, и предлагают приобрести квартиру в метро в ипотеку.