Воронежская школьница пропала после встречи с молодым человеком

Воронеж, 21 ноября. Школьница после встречи с молодым человеком без вести пропала в Воронеже.

Девушка после школы решила встретиться со своим молодым человеком на Московском проспекте, после чего она ушла с ним в неизвестном направлении. Девушка, ей 14 лет, не выходила на связь с 20 ноября. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Девушке на вид лет 14-15, рост 165 сантиметров, обычного телосложения, волосы светло-русые. Из особых примет: шрам от груди до живота, а также родинка на шее. Школьница была одета в салатовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. На девушке была еще темно-синяя толстовка.

Ранее сообщалось, что мужчина и его четырехлетняя внучка пропали при загадочных обстоятельствах в Воронеже.