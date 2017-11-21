Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин проинформировал Нетаньяху об итогах переговоров с Асадом
Происшествия
Воронежская школьница пропала после встречи с молодым человеком
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воронежская школьница пропала после встречи с молодым человеком

    21:16  21 Ноября 2017
    73

    Воронежская школьница пропала после встречи с молодым человеком

    Воронеж, 21 ноября. Школьница после встречи с молодым человеком без вести пропала в Воронеже.

    Девушка после школы решила встретиться со своим молодым человеком на Московском проспекте, после чего она ушла с ним в неизвестном направлении. Девушка, ей 14 лет, не выходила на связь с 20 ноября. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

    Девушке на вид лет 14-15, рост 165 сантиметров, обычного телосложения, волосы светло-русые. Из особых примет: шрам от груди до живота, а также родинка на шее. Школьница была одета в салатовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. На девушке была еще темно-синяя толстовка.

    Ранее сообщалось, что мужчина и его четырехлетняя внучка пропали при загадочных обстоятельствах в Воронеже. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #пропал человек
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть