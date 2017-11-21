Воронежская трасса оснащена новым электроосвещением

Воронеж, 21 ноября. Новые линии электроосвещения появились на подъезде к Воронежу. Было установлено более 900 светодиодных светильников.

Новые линии электроосвещения появились на трассе А-134 в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба «Черноземуправтодор». Было установлено 914 светильников, отмечается, что световой поток новых ламп составляет до 40 тыс. люменов, до этого поток был равен 13 тыс. люменов.

Система нового электроосвещения позволяет экономить до 30% электроэнергии, в системе предусмотрена оптимизация графика включения и выключения света. Кроме этого стоит отметить, что управление освещением осуществляется удалено с помощью программного комплекса «КУЛОН». Это позволяет быстро выявить неполадки в системе и устранить их.