Воронежская пенсионерка, выигравшая более 500 млн рублей, стала получать угрозы

Воронеж, 21 ноября. Пенсионерке из Панино Воронежской области, которая выиграла 506 млн рублей, стали поступать сообщения с угрозами от вымогателей.

Обладательница счастливого билета теперь даже боится выходить на улицу, ей и ее дочери пришлось удалить страницы во всех социальных сетях. Женщине приходят сообщения не только с поздравлениями и просьбами о помощи, но и с угрозами от вымогателей, пишет «Вести.Воронеж».

Стало известно, что выигрыш жительница Воронежской области будет получать частями после Нового года. Не вся сумма достанется женщине: 13% уйдет на налоги.

Ранее сообщалось, что жительница Панино Воронежской области выиграла в лотерею 506 млн рублей — рекордную сумму. Женщина не сразу поняла, что ее билет — счастливый.