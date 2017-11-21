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Общество
Воронежская пенсионерка, выигравшая более 500 млн рублей, стала получать угрозы
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    Воронежская пенсионерка, выигравшая более 500 млн рублей, стала получать угрозы

    10:31  21 Ноября 2017
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    Воронежская пенсионерка, выигравшая более 500 млн рублей, стала получать угрозы

    Воронеж, 21 ноября. Пенсионерке из Панино Воронежской области, которая выиграла 506 млн рублей, стали поступать сообщения с угрозами от вымогателей.

    Обладательница счастливого билета теперь даже боится выходить на улицу, ей и ее дочери пришлось удалить страницы во всех социальных сетях. Женщине приходят сообщения не только с поздравлениями и просьбами о помощи, но и с угрозами от вымогателей, пишет «Вести.Воронеж».

    Стало известно, что выигрыш жительница Воронежской области будет получать частями после Нового года. Не вся сумма достанется женщине: 13% уйдет на налоги.

    Ранее сообщалось, что жительница Панино Воронежской области выиграла в лотерею 506 млн рублей — рекордную сумму. Женщина не сразу поняла, что ее билет — счастливый.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пенсионерка #выигрыш #лотерея #воронежская область
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