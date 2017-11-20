Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Воронеже

Воронеж, 20 ноября. Предварительный план ремонта дорог на будущий год составили в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Как сообщает руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин, в 2018 году планируют провести ремонтные работы на дорогах, протяженность которых составляем 150 километров.

Также отмечается, что в рамках проекта запланированы работы и в прилегающих к Воронежу районах на участках дорог Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка; Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьёвка; Воронеж – Масловка – плотина водохранилища. Максим Оськин подчеркнул: