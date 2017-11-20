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Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Воронеже
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    Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Воронеже

    19:48  20 Ноября 2017  /обновлено: 19:48  20 Ноября 2017
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    Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Воронеже

    Воронеж, 20 ноября. Предварительный план ремонта дорог на будущий год составили в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

    Как сообщает руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин, в 2018 году планируют провести ремонтные работы на дорогах, протяженность которых составляем 150 километров.

    Также отмечается, что в рамках проекта запланированы работы и в прилегающих к Воронежу районах на участках дорог Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка; Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьёвка; Воронеж – Масловка – плотина водохранилища. Максим Оськин подчеркнул:

    «Все эти планы необходимо ещё утвердить в Министерстве транспорта, возможно, будут небольшие корректировки, зависящие, в первую очередь, от объёма выделенных средств из федерального бюджета».

    Автор: Ксения Пудовкина
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