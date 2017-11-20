Дорожные службы Воронежа переходят на зимнее расписание

Воронеж, 20 ноября. Сотрудники управления дорожного хозяйства в Воронеже сообщили о готовности к зимнему сезону.

Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов на планерке, прошедшей в понедельник, 20 ноября, сообщил о переходе на зимний режим работы. Олег Котов подчеркнул, что в настоящий момент парк зимней уборочной техники составляет 204 единиц. До конца года для коммунальных нужд будут закуплены еще боле 100 машин. Глава Александр Гусев отметил:

«Первый снег не должен застать нас врасплох. В случае необходимости работникам комбинатов благоустройства и управ придется трудиться в ночную смену».

Напомним, трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.