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Дорожные службы Воронежа переходят на зимнее расписание
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    Дорожные службы Воронежа переходят на зимнее расписание

    18:25  20 Ноября 2017
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    Дорожные службы Воронежа переходят на зимнее расписание

    Воронеж, 20 ноября. Сотрудники управления дорожного хозяйства в Воронеже сообщили о готовности к зимнему сезону.

    Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства Олег Котов на планерке, прошедшей в понедельник, 20 ноября, сообщил о переходе на зимний режим работы. Олег Котов подчеркнул, что в настоящий момент парк зимней уборочной техники составляет 204 единиц. До конца года для коммунальных нужд будут закуплены еще боле 100 машин. Глава Александр Гусев отметил:

    «Первый снег не должен застать нас врасплох. В случае необходимости работникам комбинатов благоустройства и управ придется трудиться в ночную смену».

    Напомним, трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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