Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже

Воронеж, 20 ноября. Трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, на территории хлебопекарного завода №1 в минувшие выходные, который располагается на улице Фридриха Энгельса, произошел смертельный инцидент: на 42-летнюю работницу упала кабина грузового лифта. Установлено, что погибшая хотела воспользоваться грузовым лифтом, но что-то пошло не так, и женщина оказалась под платформой.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.