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Происшествия
Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже
Происшествия
Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже
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    Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже

    14:21  20 Ноября 2017  /обновлено: 14:22  20 Ноября 2017
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    Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже

    Воронеж, 20 ноября. Трагический инцидент случился на хлебопекарном заводе в Воронеже: кабина грузового лифта упала на сотрудницу предприятия.

    Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, на территории хлебопекарного завода №1 в минувшие выходные, который располагается на улице Фридриха Энгельса, произошел смертельный инцидент: на 42-летнюю работницу упала кабина грузового лифта. Установлено, что погибшая хотела воспользоваться грузовым лифтом, но что-то пошло не так, и женщина оказалась под платформой.

    Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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