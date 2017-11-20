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Происшествия
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Россия
Летчики ВКС РФ отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе в Воронеже
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    Летчики ВКС РФ отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе в Воронеже

    13:52  20 Ноября 2017
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    Летчики ВКС РФ отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе в Воронеже

    Воронеж, 20 ноября. Пилоты бомбардировщиков ВКС РФ Су-34 проходят летную подготовку на современном компьютерном тренажере «Сфера».

    Пилоты авиационного полка Западного военного округа, расположенного в Воронежской области, отработали нештатные полетные ситуации в рамках подготовки на тренажерном комплексе «Сфера». Комплекс выполнен в виде реальной кабины бомбардировщика Су-34, «Сфера» оснащена передовой системой коллимационной визуализации и динамической системой, которые позволяют пилотам ощутить перегрузку в ходе тренировки, а также угловые ускорения по трем осям.

    Летчики отработали посадки и взлеты на различных типах аэродромов, пилотирование в сложных метеорологических условиях и применение бортовых средств поражения по различным мишеням. Среди нештатных ситуаций, включенных в тренировку, отмечаются отказ навигационных систем, отказ двигателей в полете, возгорание, сбой при выпуске шасси, выезд за взлетно-посадочную полосу.

    Летчики ВКС РФ отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе в Воронеже

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #су-34 #сфера #тренажер
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