Летчики ВКС РФ отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе в Воронеже

Воронеж, 20 ноября. Пилоты бомбардировщиков ВКС РФ Су-34 проходят летную подготовку на современном компьютерном тренажере «Сфера».

Пилоты авиационного полка Западного военного округа, расположенного в Воронежской области, отработали нештатные полетные ситуации в рамках подготовки на тренажерном комплексе «Сфера». Комплекс выполнен в виде реальной кабины бомбардировщика Су-34, «Сфера» оснащена передовой системой коллимационной визуализации и динамической системой, которые позволяют пилотам ощутить перегрузку в ходе тренировки, а также угловые ускорения по трем осям.

Летчики отработали посадки и взлеты на различных типах аэродромов, пилотирование в сложных метеорологических условиях и применение бортовых средств поражения по различным мишеням. Среди нештатных ситуаций, включенных в тренировку, отмечаются отказ навигационных систем, отказ двигателей в полете, возгорание, сбой при выпуске шасси, выезд за взлетно-посадочную полосу.