Тело молодого человека обнаружили местные жители на улице в Воронеже

Воронеж, 19 ноября. Тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили сегодня на одной из улиц в Воронеже.

Как сообщает «Политэксперт» со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, в Северном микрорайоне города на улице Владимира Невского местные жители нашли тело молодого человека, который лежал на асфальте без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия и констатировали наступление смерти.

Очевидцы утверждают, что молодой человек был опрятно одет. По словам горожан, проживающих в близлежащих домах, погибший злоупотреблял наркотическими веществами, что и могло стать причиной смерти. На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало.