Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: два человека погибли при обстреле Дамаска террористами
Происшествия
Тело молодого человека обнаружили местные жители на улице в Воронеже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело молодого человека обнаружили местные жители на улице в Воронеже

    17:56  19 Ноября 2017
    297

    Тело молодого человека обнаружили местные жители на улице в Воронеже

    Воронеж, 19 ноября. Тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили сегодня на одной из улиц в Воронеже.

    Как сообщает «Политэксперт» со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, в Северном микрорайоне города на улице Владимира Невского местные жители нашли тело молодого человека, который лежал на асфальте без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия и констатировали наступление смерти.

    Очевидцы утверждают, что молодой человек был опрятно одет. По словам горожан, проживающих в близлежащих домах, погибший злоупотреблял наркотическими веществами, что и могло стать причиной смерти. На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        2125
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        1973
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        1897
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2942